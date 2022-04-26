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Novak Djokovic'e Wimbledon müjdesi!

Corona virüsü aşısı olmadığı için Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayan Novak Djokovic'e müjdeli haber geldi. Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp tenisçi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşı kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 18:56
Novak Djokovic'e Wimbledon müjdesi!

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşı kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilecek.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü Başkanı Sally Bolton düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kararıyla İngiltere'ye girişte aşı zorunluluğu uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

Bolton, pandeminin yayılımında kayda değer bir hızlanma olmaması halinde aşısız tenisçilerin de 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılabileceğini belirtti.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip corona virüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti.

ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamayan Djokovic, bu gelişmenin ardından Wimbledon'da mücadele edebilecek.

34 yaşındaki tenisçi, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda, Sırbistan Açık'a ise finalde veda etmişti.

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