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Son dakika spor haberleri: Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye Novak Djokovic'ten destek

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra birçok sporcu bu duruma tepki gösterdi ve Ukrayna'ya destek mesajları yayınladı. Sırp tenisçi Novak Djokovic de Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye destek mesajı gönderdi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:54
Son dakika spor haberleri: Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye Novak Djokovic'ten destek

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rusya'nın saldırısının ardından orduya katılan Ukraynalı eski tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye yardım teklifinde bulundu.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle ailesini geride bırakarak Kiev'e giden ve orduya katılan 36 yaşındaki Stakhovsky, sosyal medya hesabından Novak Djokovic ile arasında geçen yazışmaları paylaştı.

Djokovic mesajında, "Stako, nasılsın? Cephede misin? Seni düşünüyorum, umarım ortalık yeniden sakinleşir. Lütfen yardım göndermenin en iyi yolunu bana söyle. Maddi veya diğer türlü yardımlar." Stakhovsky ise, "Desteğin için teşekkürler. Ukrayna minnettar." cevabını verdi.

Stakhovsky'nin yanı sıra Ukraynalı eski yıldız boksörler Wladimir Klitschko ve Vitali Klitschko ile dünya ağır sıklet şampiyonu Oleksandr Usyk, Ukrayna'da savaşa katılmıştı.

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