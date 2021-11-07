Cem İlkel Bergamo Challenger'da finale kaldı!

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan ile karşılaştı.

Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda ilk servislerinden yüzde 83 ile puan çıkararak 7-6, 5-7, 6-4 ile geçen Cem İlkel, finale çıktı.

Milli tenisçi Cem İlkel'in finaldeki rakibi 1 numaralı seribaşı Alex Molcan'ı eleyerek finale yükselen 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune oldu.

Klasmanın 158. basamağındaki Cem İlkel'in dünya 118 numarası Holger Rune ile final karşılaşması TSİ 18.30'da başlayacak.