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Azarenka 'a 4. turda veda etti

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu tenisçi , katıldığı (Roland Garros) Turnuvası'nın 4. turunda elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 16:54
Azarenka Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Başkent 'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 8. gün sabah seansında tek kadınlarda maça çıkan 15 numaralı seribaşı Azarenka, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaştı.

Azerenka, mücadelenin ilk setini 7-5 kazanmasına rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kaybetti ve maçı 2-1 kazanan Pavlyuchenkova, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

'ta en büyük başarısına 2013'te yarı finale kalarak ulaşan Azerenka, Avustralya Açık'ta ise iki kez (2012, 2013) şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Turnuvanın akşam seansındaki 4. tur maçlarında, tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 'li , Kazakistanlı ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı Rus ile Şilili , 5 numaralı seribaşı Yunan ile 12 numaralı seribaşı İspanyol , 6 numaralı seribaşı ile Japon korta çıkacak.

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