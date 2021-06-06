Haberler Tenis Fransa Açık'ta Nadal dördüncü tura çıktı!

Fransa Açık'ta Nadal dördüncü tura çıktı!

Son dakika spor haberi... Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () tek erkeklerde dördüncü tura yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 09:14
Fransa Açık'ta Nadal dördüncü tura çıktı!

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı 'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

JENNİFER BRADY SAKATLANARAK MAÇTAN ÇEKİLDİ

Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki , klasmanın 25. sırasındaki karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.

Yunan tenisçi , Belçikalı rakibi 'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

SON DAKİKA