Haberler Tenis Fransa Açık'tan Naomi Osaka'ya 15 bin dolar ceza

'tan 'ya 15 bin dolar ceza

'nın ilk gününde basın toplantısına katılmayan kadınların 2 numaralı seribaşı 'ya 15 bin dolar para cezası verildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:25
Fransa Açık'tan Naomi Osaka'ya 15 bin dolar ceza

'da basın toplantısına katılmayan 'ya 15 bin dolar para cezası verildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 'i yenerek ikinci tura yükselen Osaka'nın, mücadelenin ardından basın toplantısına gelmeyerek kural ihlali yaptığı belirtildi.

Para cezası uygulanan 23 yaşındaki Japon tenisçinin, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği ve disiplin soruşturması başlatılabileceği kaydedildi.

Osaka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporculara defalarca cevapladıkları soruların sorulduğunu ifade ederek, ruh sağlığını korumak adına basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.

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