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'nın 23 maçlık galibiyet serisi 'ta sona erdi!

Son dakika spor haberi... Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon 'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı 'nda son buldu. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:20
Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi Miami Açık'ta sona erdi!

Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı 'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.

Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, - maçının galibiyle karşılaşacak.

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