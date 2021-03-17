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'li golfçü taburcu edildi

Son dakika spor haberi... Üç hafta önce trafik kazası geçiren 'li golfçü , tedavisinin evinde süreceğini söyledi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:40
ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi

45 yaşındaki ünlü sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşmesi için çalışan cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve hastane personeline teşekkür ederek, "Tedavime, evimde () devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum. Verdiğiniz destek ve cesaret için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta eyaletinin kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

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