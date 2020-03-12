ATP tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar birçok organizasyon için erteleme kararı çıktı.

Son olarak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.