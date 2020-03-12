ATP tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurdu
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü salgını nedeniyle, ATP tüm tenis organizasyonlarının 6 haftalığına dondurulduğunu duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar birçok organizasyon için erteleme kararı çıktı.
Son olarak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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