ATP koronavirüs nedeniyle tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurdu - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurdu

ATP tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurdu

'den tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü salgını nedeniyle, tüm tenis organizasyonlarının 6 haftalığına dondurulduğunu duyurdu.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar birçok organizasyon için erteleme kararı çıktı.

Son olarak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.

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  1. 12.03.2020
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