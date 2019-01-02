Nadal'dan kötü haber
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi.
Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. Avustralya Açık'a kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana korta çıkamadı. Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.
- 2.1.2019 15:02
- Güncelleme: 2.1.2019 15:42
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
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