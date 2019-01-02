Nadal'dan kötü haber
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Nadal'dan kötü haber

Nadal'dan kötü haber

İspanyol tenisçi , sakatlığı nedeniyle Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol , sakatlığı nedeniyle Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. 'a kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana korta çıkamadı. Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp , tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.

  1. 2.1.2019 15:02
  2. Güncelleme: 2.1.2019 15:42
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