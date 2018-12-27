Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Haliliye ilçesinde 16 bin metrekarelik alanı kapsayan ve 6 tenis kortundan oluşan tesisin açılışı törenle gerçekleşti.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile çok sayıda protokol ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı tören, slayt sunumuyla tesis hakkında detaylı bilgilerin verilmesiyle başladı.

Törende konuşan Vali Erin, hükumetin Türkiye'de en fazla yatırım yaptığı şehirlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini söyledi.

Uluslararası çapta bir tesisin kente kazandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erin, "Bu tesislerin Şanlıurfa'nın geleceğini şekillendirecek kapasitededir. Tesis yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olmuştur. İstenince çok güzel şeylerin çok düşük maliyetle yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Burası sadece tenis oynanacak bir yer değil aynı zamanda sosyalleşme ve kültür birikiminin ve birlikteliğin de merkezi olacaktır." diye konuştu.

ÇİFTÇİ: "112 ÇOCUK EĞİTİME BAŞLADI"

Nihat Çiftçi de bölgede bir ilk olan tenis dünyasının, kente hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin kalkınmasının ve gelişmesinin yerelden başlayacağına inandığını anlatan Çiftçi, "Tesisimizde 122 pırıl pırıl çocuğumuz şimdiden tenis eğitimine başladı. Gençliğe bizim her alanda destek vermemiz lazım. Bu güzel vatanın geleceği siz gençlerimize emanet. Şanlıurfa gençliğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

DURMUŞ: "EN İYİ TENİSÇİLERİN YETİŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

TTF Başkanı Durmuş ise tesisin ailelerin ve çocukların buluşma noktası haline geleceğine inandığını kaydetti.

Spor yapan insanların kısa sürede mutluluğunun çevresi tarafından fark edildiğini vurgulayan Durmuş, sporun insan ruhunu ve bedenini dinlendirdiğini dile getirdi.

Gençlerin kendini yetiştirebilmesi için bu tür tesislerin büyük önem taşıdığını anlatan Durmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye 81 milyon nüfusuyla genç bir ülke ve yıllar geçtikçe de iyice gençleşiyor. Burada dünyanın en iyi tenisçilerinin yetişeceğine inanıyoruz. Güneydoğu'da bir ilk olan bu muhteşem kompleksi açabilme şansını yakaladığımız için mutluyuz. Federasyonumuz uluslararası çapta bir tesis daha kazanmıştır. Bu tür tesisler gençlerimizin yeteneğini dünya çapında ifade edeceği yerlerdir."

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tesisi gezdi. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile TTF Başkanı Cengiz Durmuş tenis maçı yaptı.