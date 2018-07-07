Simona Halep 3. turda elendi – Fotomaç – 07 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Simona 3. turda elendi

    Simona <a href="/index/halep?id=19971a2a-78c8-400c-98bd-4247d7bca471" class="" rel="tag">Halep</a> 3. turda elendi

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona , üçüncü turda elendi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan , dünya klasmanında 48. sırada yer alan Tayvanlı Hsieh Su-Wei ile karşılaştı.

    Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay 'ta yaşayan Rumen tenisçi, 2 saat 20 dakika süren mücadelede rakibine 6-3, 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Alman ile 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko rakiplerini 2-0 mağlup ederek dördüncü tur biletini aldı.

    NADAL SET VERMEDEN TURLADI
    Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol , üçüncü tur maçında Avustralyalı Alex De Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

    5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro da Fransız Benoit Paire'yi 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

    1. 7.7.2018 23:13
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