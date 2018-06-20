Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası'na doğru
Antalya'da gerçekleştirilecek Turkish Airlines Antalya Open Erkekler Tenis Turnuvası'na dünya sıralamasında 42. basamakta bulunan Fransız tenisçi Gael Monfils'in de katılacağı bildirildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki Fransız sporcu Gael Monfils'in de turnuvaya katılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Junior kategorisinde Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'u aynı sezon kazanan Monfils, ATP turunda oynamaya başladıktan sonra da başarılı performansını sürdürdü. Monfils, kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu kazandı. Bugüne kadar 27 final oynayan Monfils, kortta olduğu zaman bütün tenisseverleri heyecanlandırabilecek bir oyun stiline sahip. Oyuncunun, kesme vuruşları ve sahadaki enerjisiyle her zaman her rakibi yenebilecek bir oyunu var. 2016'da dünya sıralamasında 6. basamağa kadar çıkan Fransız sporcu, şu anda 42. sırada."
- 20.6.2018 15:43
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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