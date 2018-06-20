Açıklamada, 31 yaşındaki Fransız sporcu Gael Monfils'in de turnuvaya katılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Junior kategorisinde Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'u aynı sezon kazanan Monfils, ATP turunda oynamaya başladıktan sonra da başarılı performansını sürdürdü. Monfils, kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu kazandı. Bugüne kadar 27 final oynayan Monfils, kortta olduğu zaman bütün tenisseverleri heyecanlandırabilecek bir oyun stiline sahip. Oyuncunun, kesme vuruşları ve sahadaki enerjisiyle her zaman her rakibi yenebilecek bir oyunu var. 2016'da dünya sıralamasında 6. basamağa kadar çıkan Fransız sporcu, şu anda 42. sırada."