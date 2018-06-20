Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası'na doğru – Fotomaç – 20 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Tenis: Turnuvası'na doğru

    Tenis: <a href="/index/turkish-airlines-antalya-open?id=c19ecb7a-cc70-48d0-9dfa-fa686aa2db17" class="" rel="tag">Turkish Airlines Antalya Open</a> Turnuvası'na doğru

    Antalya'da gerçekleştirilecek Erkekler Tenis Turnuvası'na dünya sıralamasında 42. basamakta bulunan Fransız tenisçi 'in de katılacağı bildirildi.

    yapılan açıklamada, Belek'in, 24-30 Haziran'da ikinci kez düzenlenecek Erkekler Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

    Açıklamada, 31 yaşındaki Fransız sporcu 'in de turnuvaya katılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Junior kategorisinde , ve Wimbledon'u aynı sezon kazanan Monfils, ATP turunda oynamaya başladıktan sonra da başarılı performansını sürdürdü. Monfils, kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu kazandı. Bugüne kadar 27 final oynayan Monfils, kortta olduğu zaman bütün tenisseverleri heyecanlandırabilecek bir oyun stiline sahip. Oyuncunun, kesme vuruşları ve sahadaki enerjisiyle her zaman her rakibi yenebilecek bir oyunu var. 2016'da dünya sıralamasında 6. basamağa kadar çıkan Fransız sporcu, şu anda 42. sırada."

    1. 20.6.2018 15:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tenis: Turnuvası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN