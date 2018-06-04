Çağla Büyükakçay şampiyon – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    şampiyon

    Çağla Büyükakçay şampiyon
    Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 'da katıldığı turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu. Ev sahibi ülkeden Martina Di Giuseppe'yi 2-0 yenen Çağla, 25 bin dolar'lık ödülün sahibi oldu.
    1. 4.6.2018
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