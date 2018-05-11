Nadal'ı Thiem durdurdu
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık'ta Avusturyalı Dominic Thiem'e 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi.
Tek tip kortta üst üste 50 set kazanarak rekor kıran 31 yaşındaki Nadal, çeyrek final mücadelesinde Avusturyalı Thiem ile karşılaştı.
Thiem, yaklaşık iki saat süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçla Nadal'ın toprak kortta 21 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, pazartesi günü açıklanacak ATP dünya sıralamasında İsviçreli Roger Federer yeniden zirveye çıkacak.
Thiem, yarı finalde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson ile karşılaşacak.
- 11.5.2018 22:35
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
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