Nadal'ı Thiem durdurdu – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Nadal'ı Thiem durdurdu

    Nadal'ı Thiem durdurdu

    İspanyol tenisçi , Madrid Açık'ta Avusturyalı Dominic Thiem'e 2-0 yenilerek çeyrek finalde elendi.

    Tek tip kortta üst üste 50 set kazanarak rekor kıran 31 yaşındaki Nadal, mücadelesinde Avusturyalı Thiem ile karşılaştı.

    Thiem, yaklaşık iki saat süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    Bu sonuçla Nadal'ın toprak kortta 21 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, pazartesi günü açıklanacak ATP dünya sıralamasında İsviçreli yeniden zirveye çıkacak.

    Thiem, yarı finalde Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson ile karşılaşacak.

    1. 11.5.2018 22:35
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