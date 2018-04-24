Çağla Büyükakçay veda etti

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Ayla Aksu'nun ardından bir diğer milli tenisçi Çağla Büyükakçay da organizasyona veda etti.

Garanti Koza Park'ta oynanan tekler 1. tur mücadelesinde Yunan Maria Sakkari ile karşı karşıya gelen Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasında 48. basamakta bulunan rakibi karşısında tutunamadı. Maça kötü başlamasına rağmen servis kırarak 1-0 öne geçen Çağla Büyükakçay, Yunan sporcunun etkili vuruşları sonrası savunmada kalınca 2-1 geriye düştü. İyi servis kullanan ve rakibini fileden uzak tutan milli tenisçi, ikinci kez servis kırdığı bölümde 4-2 üstünlük yakalamayı başardı. Etkili hücumlarla 5-3 öne geçen Çağla Büyükakçay, servislerde yaptığı çift hatalarla Sakkari'nin 5-5 beraberliği sağlamasına engel olamadı. File önünde rakibine karşılık veremeyen milli sporcu, ilk seti 7-5 yitirdi.

Karşılaşmanın ikinci setinde de file önünde etkisiz kalan Çağla Büyükakçay, 4-0 geriye düştü. Daha çok savunmada kalan milli tenisçi, skoru 4-2'ye getirmesine rağmen ikinci seti 6-2 kazanan Maria Sakkari adını 2. tura yazdırdı. Bir saat 38 dakika süren karşılaşmada rakibine mağlup olan Çağla Büyükakçay, 2016'da kazandığı turnuvaya ilk turda veda etti.

Günün diğer tekler mücadelesinde ise Sloven Polona Hercog, Belarus'tan Aryna Sabalenka'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle geçerek 2. tura yükseldi