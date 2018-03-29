Venus Williams Miami'de elendi
ABD'li tenisçi Venus Williams, sezonun prestijli turnuvalarından Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams ile vatandaşı Danielle Collins karşı karşıya geldi.
Dünya klasmanında 93. sırada yer alan 24 yaşındaki Collins, 88 dakika süren mücadelede Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Collins yarı finalde, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile eşleşti. Tek kadınlarda diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşılaşacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
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Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
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