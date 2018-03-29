Venus Williams Miami'de elendi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Miami'de elendi

    Venus Williams Miami'de elendi

    'li tenisçi , sezonun prestijli turnuvalarından Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti.

    'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar mücadelesinde, ABD'li ile vatandaşı Danielle Collins karşı karşıya geldi.

    Dünya klasmanında 93. sırada yer alan 24 yaşındaki Collins, 88 dakika süren mücadelede Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    Collins yarı finalde, geçen yılın şampiyonu Jelena Ostapenko ile eşleşti. Tek kadınlarda diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu ile ABD'li karşılaşacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:05
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