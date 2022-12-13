YENİ CASPER EXCALIBUR G870 KULLANICILARA MODERN TASARIMA SAHİP GÜÇLÜ BİR BİLGİSAYAR SUNUYOR

Yaşamın her sürecinde teknoloji, hükmünü sürdürmeye, gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Hayatın doğal akışında hemen her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve trendler sürekli değişebiliyor. Piyasaya çıkardığı her ürünle, trendlerin sınırlarını zorlamaya devam eden Türkiye'nin teknoloji markası Casper, metal gövde yapısıyla fark yaratan yeni Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Gücünü 12. Nesil 12450H ve 12650H Intel işlemciden alan Casper Excalibur G870, hem güçlü bir bilgisayar isteyen hem de estetikten taviz vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 turbo fan Casper Excalibur G870'in performansını artırırken soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor.

Şık Tarzı ve Dayanıklı Yapısıyla Excalibur G870 Fark Yaratıyor

Kullanıcıların bilgisayarlardaki en temel tercihlerinin başında performans ve tasarım geliyor. Casper, kullanıcıların kendilerini özel hissedebilmeleri için belirgin CNC kesim hatları, özel tasarım on/off (G tuşu ve hairline boyama tekniği gibi tüm estetik detayları göz önünde bulundurarak Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını piyasaya çıkardı. Casper, yeni Excalibur G870 modeliyle birlikte kullanıcılarını tasarımdan veya performanstan ödün vermek zorunda bırakmadan modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 24 mm incelikteki şık metal kasası ve havalandırma kısmındaki kırmızı bölmesiyle kendini özel hissettirirken 3 adet Type-A USB 3.1, Type-C, Ethernet ve HDMI girişleriyle birlikte veri aktarım hızını maksimum seviyeye çıkartıyor. Excalibur G870, tüm bu özellikleri 2,5 kg hafifliğinde sunuyor.

Casper Excalibur G870'de RGB Deneyimi ve Performans Bir Arada Yaşanıyor

65 bin 26 adetlik geniş renk skalası ve 6 farklı klavye moduyla birlikte Casper Excalibur G870, RGB deneyimini doruklara taşıyor. 144 HZ ekran yenileme hızı sunan Casper Excalibur G870'te hiçbir detay kaçmazken maksimum ekran verimi elde ediliyor. Intel Wi-Fi 6 AX201 ile birlikte kesintisiz ve maksimum kalitede internet kullanımına imkan sağlayan Excalibur G870, 4070 mAh polimer bataryasıyla birlikte kullanıcılara uzun pil ömrü sağlıyor. Amper mimarisi ile tasarlanan NVIDIA RTX serisi GPU'lara sahip güçlü ekran kartlarıyla yeni Excalibur G870, hem benzersiz bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hem de üst düzey teknoloji deneyimi arayan profesyonellere olağanüstü bir hız ve performans sağlıyor. Ayrıca Casper Excalibur G870, 8, 12, 16, 32 ve 64 GB DDR4 RAM seçenekleriyle gerek oyun oynamak isteyen kullanıcılara gerekse profesyonellere eşsiz bir hız deneyimi sağlıyor. Farklı birçok konfigürasyon seçeneği ile birlikte kullanıcılar, Excalibur G870'i satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yaparak benzersiz bir deneyim elde edebiliyor.

Yepyeni ve benzersiz bir deneyim sunan Casper Excalibur G870 modeline https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-g870 linkinden ulaşabilen kullanıcılar, binlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları ücretsiz ömür boyu fan bakımına da sahip olarak bir araya getirebilir.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.