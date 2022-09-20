iPhone 14 TAMİR FİYATI BELLİ OLDU | iPhone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatları

Apple'ın yeni üyesi iPhone 14 ailesi için servis ücretleri belli oldu. Türkiye'de yüksek rakamlarıyla dikkat çeken ve oldukça sevilen markanın hayranları, arama motorlarında iPhone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatlarını araştırıyor. İşte iPhone 14 hakkında merak edilenler...

iPhone 14 TÜRKİYE TAMİR ÜCRETİ NE KADAR?

7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, yeni üyelerinin Türkiye'deki servis fiyatlarını da meraklılarına duyurdu. En pahalı onarım ücreti arka camda 16.999 TL olarak tespit edilirken en düşük fiyat ise iPhone 14'ün batarya değişimi için belirlenen 2.119 TL oldu.

iPhone 14 EKRAN DEĞİŞİMİ FİYATLARI

iPhone 14 - 6.999 TL

iPhone 14 Plus - 7.999 TL

iPhone 14 Pro - 7.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

iPhone 14 BATARYA DEĞİŞİMİ FİYATLARI

iPhone 14 - 6.999 TL

iPhone 14 Plus - 7.999 TL

iPhone 14 Pro - 7.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

iPhone 14 ARKA KAMERA ONARIMI FİYATLARI

iPhone 14 - 3.999 TL

iPhone 14 Plus - 3.999 TL

iPhone 14 Pro - 5.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

iPhone 14 ARKA CAM ONARIMI FİYATLARI

iPhone 14 - 3.999 TL

iPhone 14 Plus - 4.599 TL

iPhone 14 Pro - 16.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

Apple, iPhone 14 ailesinin cihaz değişimi yaptığı diğer olası hasarları için de fiyat bilgisi verdi.

iPhone 14 DİĞER ONARIM VE TAMİR ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 20.429 TL

iPhone 14 Plus - 21.919 TL

iPhone 14 Pro - 24.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL

Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor. Fiyatların açıklandığı internet sitesinde, ücretlerin yukarı veya aşağı yönlü değişebileceği belirtildi.