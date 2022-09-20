Haberler Teknoloji iPhone 14 TAMİR FİYATI BELLİ OLDU | iPhone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatları

iPhone 14 TAMİR FİYATI BELLİ OLDU | iPhone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatları

Türkiye'de en sevilen teknoloji markaları arasında yer alan iPhone 14'ün servis ücretleri belli oldu. Tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan ve birçok kişinin beğenisini kazanan Apple ailesinin yeni üyesi iPhone 14'ün arka ve ön kamera tamiri, ekran, cam ve batarya değişimi fiyatlarını ve tamir ücretlerini haberimizde derledik.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:30
iPhone 14 TAMİR FİYATI BELLİ OLDU | iPhone 14 Türkiye tamir ücretleri ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatları

Apple'ın yeni üyesi iPhone 14 ailesi için servis ücretleri belli oldu. Türkiye'de yüksek rakamlarıyla dikkat çeken ve oldukça sevilen markanın hayranları, arama motorlarında iPhone 14 Türkiye tamir ücreti ne kadar? - iPhone 14 ekran, batarya, cam değişimi fiyatlarını araştırıyor. İşte iPhone 14 hakkında merak edilenler...

iPhone 14 TÜRKİYE TAMİR ÜCRETİ NE KADAR?

7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, yeni üyelerinin Türkiye'deki servis fiyatlarını da meraklılarına duyurdu. En pahalı onarım ücreti arka camda 16.999 TL olarak tespit edilirken en düşük fiyat ise iPhone 14'ün batarya değişimi için belirlenen 2.119 TL oldu.

iPhone 14 EKRAN DEĞİŞİMİ FİYATLARI

iPhone 14 - 6.999 TL
iPhone 14 Plus - 7.999 TL
iPhone 14 Pro - 7.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

iPhone 14 BATARYA DEĞİŞİMİ FİYATLARI

iPhone 14 - 6.999 TL
iPhone 14 Plus - 7.999 TL
iPhone 14 Pro - 7.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

iPhone 14 ARKA KAMERA ONARIMI FİYATLARI

iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 3.999 TL
iPhone 14 Pro - 5.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

iPhone 14 ARKA CAM ONARIMI FİYATLARI

iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 4.599 TL
iPhone 14 Pro - 16.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

Apple, iPhone 14 ailesinin cihaz değişimi yaptığı diğer olası hasarları için de fiyat bilgisi verdi.

iPhone 14 DİĞER ONARIM VE TAMİR ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 20.429 TL
iPhone 14 Plus - 21.919 TL
iPhone 14 Pro - 24.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL

Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor. Fiyatların açıklandığı internet sitesinde, ücretlerin yukarı veya aşağı yönlü değişebileceği belirtildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey'in hayali ortaya çıktı! Leo Dubois'yı yedek bırakmıştı...
Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'den bomba diyalog!
Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...
Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
WHATSAPP KULLANICILARI DİKKAT
Brezilya'da iPhone ile ilgili yasak kararı!
20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
Lenfoma nedir, neden olur, tedavisi var mı?
KOMEK kayıtları başladı mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... 12:34
Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... 12:29
ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! 12:19
A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları 12:03
Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... 11:57
UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev 11:18
Daha Eski
İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." 11:14
Pınar Karşıyaka'da rota Kuzminskas Pınar Karşıyaka'da rota Kuzminskas 11:05
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRİRSE NE OLUR? Türkiye grubu 2. tamamlarsa ne olur? TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRİRSE NE OLUR? Türkiye grubu 2. tamamlarsa ne olur? 11:05
Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus... Osayi gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus... 10:58
Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak? Buruk kararını verdi! Mata ne zaman oynayacak? 10:52
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı 10:37