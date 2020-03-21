Kornavirüs (Covid-19) için hızlı tanı kiti tanıtıldı! Hızlı tanı kiti nedir? - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Kornavirüs (Covid-19) için tanıtıldı! Hızlı tanı kiti nedir?

Kornavirüs (Covid-19) için hızlı tanı kiti tanıtıldı! Hızlı tanı kiti nedir?

(Covid-19) son dönemlerde tüm dünyaya yayıldı. Bu durum için ve öncülüğünde hızlı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Virüsün yayılmasını engellemek için evde kalmak ve belirtilerin hissedildiğinde hastaneye başvurmak oldukça önemli. Tanı koyma süresini hızlandırmak için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Hızlı tanı koyma kiti tanıtıldı. Peki, hızlı tanı koyma kiti nedir?

tarafından hızlı bir şekilde çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) için yaklaşık 15 dakikada sonuç veren tanıtıldı. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun tarafından tanıtılan kit, acil servisler olmak üzere birçok bölümde kullanılacak. Kullanımı oldukça kolay ve hızlı olan kitin tanıtımı uygulamalı olarak yapıldı.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için teşhis oldukça önemli. bu konu hakkında test sayısının arttırılması önerildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 20:48
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