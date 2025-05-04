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Haberler Süper Lig Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi kesinleşen Mavi Şimşekler, evinde oynayacağı maçta puan ya da puanlar almak istiyor. Sezona etkili başlayan, ancak beklenmedik puan kayıplarının ardından 8. sıraya kadar gerileyen Göztepe ise Adana deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin ardından 11 maçlık hasrete son veren İzmir ekibi, eksi 2 puanla son sırada yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Peki, Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:42
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Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Mavi Şimşekler, küme düşmesi kesinleşmesine rağmen ligde kalan maçlarında puan ya da puanlar almak istiyor. 11 haftalık galibiyet hasretine Başakşehir maçında son veren Göztepe ise beklenmedik puan kayıplarının ardından tekrar çıkış arıyor. 43 puanla 8. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu Adana deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Göztepe maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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