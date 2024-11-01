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Haberler Süper Lig

Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI İZLE | Gaziantep FK - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 20:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 20:50
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Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI İZLE | Gaziantep FK - Göztepe maçı canlı anlatım)

Gaziantep FK Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep - Göztepe maçı saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK:Sokratis, Arda, Ertuğrul, Viana, Ndiaye, Mustafa, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Halil

Göztepe: Lis, Nazım, Koray, Bokele, Heliton, Djalma, Ahmed, Victor, Tjanic, Juan, Fofana

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