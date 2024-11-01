Gaziantep FK - Göztepe maçı CANLI İZLE | Gaziantep FK - Göztepe maçı canlı anlatım)

Gaziantep FK Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Göztepe maçı saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK:Sokratis, Arda, Ertuğrul, Viana, Ndiaye, Mustafa, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Halil
Göztepe: Lis, Nazım, Koray, Bokele, Heliton, Djalma, Ahmed, Victor, Tjanic, Juan, Fofana