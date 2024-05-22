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Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Junior Dennis'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:58
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Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı!

Süper Lig'e 2 yıl sonra dönen Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Junior Dennis'in 2025'te bitecek sözleşmesini yeniledi. Göz-Göz'de 2022 yazında U19 takımına transfer edilen, bu sezon ikinci yarıda Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma monta edilerek ilk 11'de formayı kapan 20 yaşındaki futbolcu, 2027 yılına kadar kontrat yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüp, "Kulübümüz, oyuncumuz Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzattı. Oyuncumuz Anthony Dennis, 2026-27 sezonun sonuna kadar 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Oyuncumuz Anthony Dennis'e şanlı formamız ile başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Dennis ise, "Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. Dennis, Göztepe formasını 15 maçta giyerek 1 gol atmıştı.

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