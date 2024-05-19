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Samsunspor rahat

Süper Lig'deki ilk sezonunda tutunmayı başaran Samsunspor, seyircisi önünde sezonu beraberlikle kapattı: 1-1. Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Oğuz Aydın'ın nefis golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikada Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Samsunspor'un golü 60. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul'u sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1 Bu sonucun ardından 43 puana ulaşan Samsun, son hafta K.Gümrük deplasmanına çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Samsunspor rahat

Süper Lig'deki ilk sezonunda tutunmayı başaran Samsunspor, seyircisi önünde sezonu beraberlikle kapattı: 1-1. Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Oğuz Aydın'ın nefis golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikada Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Samsunspor'un golü 60. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul'u sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1 Bu sonucun ardından 43 puana ulaşan Samsun, son hafta K.Gümrük deplasmanına çıkacak.

GISDOL: SIKINTILAR SONA ERDİ

Göreve gelmesiyle Samsun'u yukarı taşıyan Markus Gisdol, "Sıkıntılı bir sezonu rahatlayarak bitirdik. Son maçımıza rahat bir ortamda çıkacağız. Gelecek sezonun planlarını hemen yapacağız" diye konuştu.

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