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Rize'de sessiz gece

Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya diş geçiremedi. İki takım da zaman zaman pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi ve 90 dakika başladığı gibi 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut ile Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, ikişer oyuncu değişikliği yaptı. K.Paşa, haftaya Beşiktaş'ı yenerse ligi 5'inci sırada bitirecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Rize'de sessiz gece

Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya diş geçiremedi. İki takım da zaman zaman pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi ve 90 dakika başladığı gibi 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut ile Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, ikişer oyuncu değişikliği yaptı. K.Paşa, haftaya Beşiktaş'ı yenerse ligi 5'inci sırada bitirecek.

1 PUAN İYİDİR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kazanmak istedik ama istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Bu oyuna bir puan iyi diye düşünüyorum" dedi.

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