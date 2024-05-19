Rize'de sessiz gece

Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya diş geçiremedi. İki takım da zaman zaman pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi ve 90 dakika başladığı gibi 0-0 sona erdi. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut ile Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, ikişer oyuncu değişikliği yaptı. K.Paşa, haftaya Beşiktaş'ı yenerse ligi 5'inci sırada bitirecek.

1 PUAN İYİDİR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kazanmak istedik ama istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Bu oyuna bir puan iyi diye düşünüyorum" dedi.