Haberler Süper Lig Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Antalyapsor 3 hafta sonra kazandı)

Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Antalyapsor 3 hafta sonra kazandı)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 21:55
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Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Antalyapsor 3 hafta sonra kazandı)

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Bitexen Antalyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadele ev sahibi ekip Bitexen Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Bitexen Antalyaspor, Mendoza'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Yukatel Adana Demirspor'da 65. dakikada Aymbetov skoru 1-1'e getirdi.

Bitexen Antalyaspor'da 74. dakikada Mert Yılmaz attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti.

Yukatel Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

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