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Transfer 24 Haziran'da açılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin merakla beklediği 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi önümüzdeki ay 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'e kadar sürecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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