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Transfer 24 Haziran'da açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin merakla beklediği 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi önümüzdeki ay 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'e kadar sürecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Transfer 24 Haziran'da açılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin merakla beklediği 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi önümüzdeki ay 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'e kadar sürecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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