Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Hatayspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Hatayspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Hatayspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Hatayspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. İki takım da küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Gaziantep FK - Hatayspor maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:49 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 19:10
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Gaziantep FK - Hatayspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Hatayspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Kritik müsabaka, kümede kalma savaşı veren iki takım için de büyük önem taşıyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, Mbakata, Nkoulou, Sorescu, Monteiro, Ogün, Mustafa, Dragus

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Rivas, Boudjemaa, Bashiru, Fernandes, Strandberg

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayı BeIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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