Mondihome Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.
Mücadele öncesi Kayserispor, topladığı 40 puanla 12. sırada bulunuyor. 36 puanlı Fatih Karagümrük ise 15. sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Cardoso, Shukurov, Mane, Boa Morte, Nazon
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Veseli, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can Keleş, Markao