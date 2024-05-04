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Mondihome Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20
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Mondihome Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük, RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.

Mücadele öncesi Kayserispor, topladığı 40 puanla 12. sırada bulunuyor. 36 puanlı Fatih Karagümrük ise 15. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Cardoso, Shukurov, Mane, Boa Morte, Nazon

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Veseli, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can Keleş, Markao

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