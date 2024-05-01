İşte VAR kayıtları

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 maçın VAR kayıtlarını Youtube hesabından paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 23. dakikasında Beşiktaşlı Al-Musrati'nin, Fred'in ayağına bastığı gerekçesiyle VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Volkan Bayarslan, siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Pendik-Kayseri maçının 50. dakikasında Zorbay Küçük, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit etti. 71'de Thiam'ın golü elle oynama nedeniyle iptal oldu.