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İşte VAR kayıtları

Derbide Musrati’ye çıkan kırmızı kart için VAR’dan “Bileğin büküldüğünü görüyorsun” uyarısı gelince kart kırmızı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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İşte VAR kayıtları

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 maçın VAR kayıtlarını Youtube hesabından paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 23. dakikasında Beşiktaşlı Al-Musrati'nin, Fred'in ayağına bastığı gerekçesiyle VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Volkan Bayarslan, siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Pendik-Kayseri maçının 50. dakikasında Zorbay Küçük, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit etti. 71'de Thiam'ın golü elle oynama nedeniyle iptal oldu.

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