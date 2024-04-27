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Lanzini atağı
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek. Güçlü bir kadro kurup Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen İstanbul ekibi, uzun süre Süper Lig devlerinin de peşinde koştuğu Manuel Lanzini için girişimlere başladı. Eflatun-sarılılar, River Plate'yle kontratı bitecek Arjantinli yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere Premier Lig'de 7 yıllık West Ham macerası sonrası ülkesinde altyapısından yetiştiği River Plate'e dönen 31 yaşındaki 10 numara, bu sezon 5 maçta oynarken, 1 asist yaptı.
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