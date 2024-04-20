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Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın tarihi, yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:30
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Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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