Bitexen Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BITEXEN ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilirsiniz.