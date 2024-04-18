Yardımcı aday

TFF eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 18 Temmuz'daki seçimli genel kurulda TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Yardımcı, "Türk futbolunun içindeki türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım. Bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı alöış bulunuyorum.

ÖNCELİĞİMİZ 5 KAVRAM

Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı: Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz. Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız.

16 yıllık tecrübe

Rize doğumlu olan Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008'den itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı. Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de yapılmasını, Monte Carlo'dan sonra 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye'de organize edilmesini sağladı. Ayrıca EURO 2032'nin Türkiye'de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.