Sırada Fenerbahçe var

Yiğidolar'da bu sezon fırtına gibi esen Rey Manaj, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. Süper Lig'de takımının attığı 38 golün 16'sında imzası olan Arnavut forvet, sarı-lacivertli ekibi de boş geçmek istemiyor. Gol krallığı yarışında da hedefi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu hafta da ağları sarsarak iddiasını kanıtlamayı ve 3 puanı getirmeyi hedefliyor.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

22 Nisan Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın biletleri ise satışa çıktı. Taraftarlar, 800 ila bin 100 TL arasında satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.