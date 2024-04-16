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Sırada Fenerbahçe var

Yiğidolar'da bu sezon fırtına gibi esen Rey Manaj, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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Sırada Fenerbahçe var

Yiğidolar'da bu sezon fırtına gibi esen Rey Manaj, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. Süper Lig'de takımının attığı 38 golün 16'sında imzası olan Arnavut forvet, sarı-lacivertli ekibi de boş geçmek istemiyor. Gol krallığı yarışında da hedefi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu hafta da ağları sarsarak iddiasını kanıtlamayı ve 3 puanı getirmeyi hedefliyor.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

22 Nisan Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın biletleri ise satışa çıktı. Taraftarlar, 800 ila bin 100 TL arasında satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

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