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Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 31. haftasında heyecan devam ediyor. Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 20:40 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 20:50
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Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ediyor.

Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Porozo, Yasin, Yunus Emre, Gökhan, Thomas, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 4'ten canlı izleyebilirsiniz.

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