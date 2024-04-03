Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ediyor.
Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Mondihome Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Porozo, Yasin, Yunus Emre, Gökhan, Thomas, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 4'ten canlı izleyebilirsiniz.