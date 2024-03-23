Haberler Süper Lig Açılış maçı İstanbul - Rize

Açılış maçı İstanbul - Rize

Trendyol Süper Lig'de 31. Hafta'nın programı belli oldu. 2, 3 ve 4 Nisan'da oynanacak olan 31. hafta İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Program şöyle; 2 Nisan Salı: 17.00 İstanbulsporÇaykur Rizespor, 20.30 Antalyaspor- Ankaragücü, 20.30 Gaziantep FK-Alanyaspor, 20.30 Galatasaray- Hatayspor, 3 Nisan Çarşamba: 17.00 Sivasspor-Fatih Karagümrük, 20.30 Kayserispor-Kasımpaşa, 20.30 TÜ- MOSAN Konyaspor-Trabzonspor, 20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor, 4 Nisan Perşembe: 20.30 Yılport Samsunspor- Pendikspor, 20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Açılış maçı İstanbul - Rize
Trendyol Süper Lig'de 31. Hafta'nın programı belli oldu. 2, 3 ve 4 Nisan'da oynanacak olan 31. hafta İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Program şöyle; 2 Nisan Salı: 17.00 İstanbulsporÇaykur Rizespor, 20.30 Antalyaspor- Ankaragücü, 20.30 Gaziantep FK-Alanyaspor, 20.30 Galatasaray- Hatayspor, 3 Nisan Çarşamba: 17.00 Sivasspor-Fatih Karagümrük, 20.30 Kayserispor-Kasımpaşa, 20.30 TÜ- MOSAN Konyaspor-Trabzonspor, 20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor, 4 Nisan Perşembe: 20.30 Yılport Samsunspor- Pendikspor, 20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş.
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