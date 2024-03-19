İşte VAR kayıtları

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Beşiktaş-Antalya maçındaki penaltı pozisyonu da yer aldı.

ANTALYA'NIN KAZANDIĞI PENALTI:

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

BURAK PAKKAN: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI:

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

BURAK PAKKAN: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."

Alanyaspor-Kayserispor ve Adana Demirspor-Sivasspor maçlarının kayıtları da açıkladı.

ALANYASPOR-KAYSERİSPOR

90+2'de Alanyaspor'un Fidan Aliti ile bulduğu golde hakem Emre Kargın, VAR uyarısıyla ofsayt tespit etti ve Akdeniz temsilcisinin golünü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı

ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR

38'de Adana Demirspor lehine çaldığı penaltıda VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyon öncesi faul nedeniyle penaltıyı iptal etti.