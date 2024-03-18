Haberler Süper Lig 30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarını geçtiğimiz haftadan itibaren kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayımlanırken 30. haftanın VAR kayıtları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki 30. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? | Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla Süper Lig'de VAR kayıtlarını yayımlamaya başladı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'nin ardından hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna sunuluyor. Peki 30. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 30. haftanın VAR kayıtlarının 19 Mart Salı günü açıklanması bekleniyor. Süper Lig'in 20. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalından yayımlanacak.

👉TFF VAR KAYITLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

DİĞER
Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy maviş oğlu Cem ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Cem babasına değil bakın kime benziyor!
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz"
Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama!
Yarısı bizden kampanyası başvuru şartları
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 14:39
Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! 14:26
Beşiktaş'a hiçbir teknik direktör çare olamıyor! Beşiktaş'a hiçbir teknik direktör çare olamıyor! 13:21
29 yıl sonra Freiburg’dan ayrılıyor! 29 yıl sonra Freiburg’dan ayrılıyor! 13:46
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti 14:01
Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." 14:13
Daha Eski
Fenerbahçe Opet'in konuğu Allianz Vero Volley! Fenerbahçe Opet'in konuğu Allianz Vero Volley! 11:59
F.Bahçe'den flaş Osayi kararı! Sözleşmesi... F.Bahçe'den flaş Osayi kararı! Sözleşmesi... 12:23
Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları 12:42
Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! 12:51
Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? 12:56
Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! 13:01