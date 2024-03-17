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Bülent Uygun: Sivasspor camiasın ve taraftarından özür diliyoruz

Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 08:39
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Bülent Uygun: Sivasspor camiasın ve taraftarından özür diliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor ve teknik direktör Hikmet Karaman'ı tebrik eden Bülent Uygun, rakiplerinin bugün seyircisiyle beraber çok istekli ve arzulu olduğunu vurgulayarak "İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyor. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir." ifadelerini kullandı.

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

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