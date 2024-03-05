Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya'dan Galatasaray maçı açıklaması! "Galibiyet almak için gidiyoruz"

Çayjur Rizespor, Trrendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Karadeniz ekibinin deneyimli futbolcusu Muammer Sarıkaya, bu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Muammer Sarıkaya, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma ikinci yarıda katıldığını anımsatarak, İlhan Palut ile çalışmanın her oyuncuyu geliştireceğini ve kendisinin bundan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını ancak Mondihome Kayserispor maçında aldıkları galibiyetle yeniden ayağa kalktıklarını ifade eden deneyimli orta saha oyuncusu, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sahada isteyen, arzulayan bir Çaykur Rizespor vardı. Çok iyi bir takımız ve rekabet ortamı çok iyi. Bu rekabet ortamı da haftalar ilerledikçe oyunumuza yansıyor." dedi.

Sarıkaya, Türkiye'nin iki büyük camiasının şampiyonluk için mücadele ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim de Avrupa hedefimiz var. Buraya yeni geldim. Buraya gelmeden önce de Avrupa hedefi vardı. Buraya gelince, işin içine girince daha çok hissediyorsunuz. Takım onun için konsantre olmuş, onun için mücadele ediyor. Kayserispor galibiyetinin bizi biraz daha birbirimize kenetlediğini düşünüyorum. Galatasaray maçı evet zor bir maç. Galatasaray kendi evinde kolay kolay kaybetmiyor ama biz şunun bilincindeyiz. Birlikte oynadığımız zaman, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri kabullendirebiliyoruz. İnşallah bunu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz."

Fenerbahçe karşısında da iyi oynadıklarını anlatan Muammer Sarıkaya, "İlk yarı maçı 1-0 önde bitirdik. Futbol bu, olmadı. Hava şartları da buna etken olabilir. İkinci yarı kötü bir skor aldık ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz. Puan ve puanlar almak için gidiyoruz. Bunun hazırlıklarına dün itibarıyla başladık. İnşallah iyi bir sonuç alıp Rizespor'u ve takım içindeki o birlikteliğimizi herkese tekrardan göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Sarıkaya, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor kapısını bana kolaylıkla açtığı için burada kendimi kanıtlamak istiyorum. Çünkü daha asıl Muammer'i göstermedim, gösteremedim. Çünkü uzun zamandır İstanbul dışına çıkmıyordum. İlk defa İstanbul dışına çıktım. Rizespor taraftarı, oyuncular, hocalar beni çok iyi karşıladı. Avrupa hayali var Rizespor'un ve inşallah onu birlikte başarmak istiyorum. İnşallah o sene de bu sene olur. Kalmak için mücadele edeceğim. Kiralığım, evet ama buranın oyuncusuymuş gibi, gitmeyecekmişim gibi mücadeleme devam edeceğim."