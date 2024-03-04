TFF'den Rizespor'a zemin uyarısı! "İyileştirme çalışmaları yapılmazsa..."

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda incelemelerde bulundu ve zeminini düzeltmezse stadyumun müsabakaya kapatılacağı uyarısında bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a; stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi.