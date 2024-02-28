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İşte kayıtlar

Haftanın en çok tartışılan kararları Fenerbahçe ve Galatasaray lehine verilen penaltılar oldu. Hakemlerin VAR konuşmaları dün TFF tarafından yayınlandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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İşte kayıtlar

Trendyol Süper Lig'de en çok tartışılan pozisyonlardan biri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR'dan çalınan penaltı kararıydı. 90+1'de yaşanan pozisyonda hakem Cihan Aydın VAR incelemesi sonucu penaltı kararı vermişti.

İşte o pozisyonla ilgili yayınlanan VAR kayıtları:

VAR ERKAN ENGIN: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM CIHAN AYDIN: "Geliyorum." VAR: "Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun..."

HAKEM: "Bekle, bekle ekrana geleyim."

VAR: "Acele etme, kararı teyit edelim."

HAKEM: "Şimdi geldim, oynat."

VAR: "Temas anı bu, oynatalım."

HAKEM: "Tamam, temas anını gördüm."

VAR: "Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada da bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında."

HAKEM: "Tamam, hücum oyuncusu Çağlar, tamam. Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?"

VAR: "Hayır, hayır diret eline geliyor. Direkt eline geliyor."

HAKEM: "Tamam, kararım penaltı. Kart yok.

Ligde önceki akşam oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında da 9. dakikada Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen uyarı üzerine VAR incelemesine gitmiş ve penaltı kararı vermişti. Bu karar da ağır eleştiri almıştı.

İşte o pozisyonun VAR kayıtları:

VAR ÖZGÜR YANKAYA: "Kadir, potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum."

HAKEM ABDULKADIR BITIGEN: "Evet abi." VAR: "Kadir, sana önce temas noktasını gösteriyorum. Yavaş hızla oynatıyorum şu anda."

HAKEM: "Topa kırmızılı oyuncu vuruyor."

VAR: "Aynen."

HAKEM: "Yakından biraz daha yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş."

VAR: "Tamam."

HAKEM: "Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı."

İKİ POZİSYON DAHA KONUSULDU

TFF, sahada inceleme yapılan iki VAR kaydını daha yayınladı. TFF'nin YouTube hesabından yayınlanan kayıtlarda Gaziantep FK-Başakşehir mücadelesinin 77. dakikasında Gaziantep'in iptal edilen golünün VAR kayıtları yayınlandı. Ayrıca Karagümrük- Alanyaspor mücadelesinde 31. dakikada Karagümrüklü Mendez'in rakibinin aşil tendonuna bastığı pozisyonla ilgili kırmızı kart kararının VAR kayıtları paylaşıldı.

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