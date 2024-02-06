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Samsunspor kupada iddialı

Yılport Samsunspor, bugün Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Samsunspor kupada iddialı

Yılport Samsunspor, bugün Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Karagümrük'e konuk olacak. Daha önce Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan kırmızı-şimşekler, rakibi karşısında tur atlayıp çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.

KUPA BEYİ TUR PEŞİNDE

Türkiye Kupası şampiyonlarından Ankaragücü, bugün 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası'nı hedefleyen sarı-lacivertliler, rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor.

HATAYSPOR'U BEKLİYORLAR

Hatayspor'un deprem felaketinden sonra sessizliğe bürünen stadına yeniden kavuşabilmesi için çalışmalar sürüyor. Taraftarlar, bir yıldır gurbetteki takımlarına kavuşacakları günleri özlemle bekliyor.

EMREHAN, İSTANBULSPOR'DA

Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor, Konyaspor'dan 20 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Yeşil-beyazlı formasıyla bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 2 gol kaydetti

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