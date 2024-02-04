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Rize'de sessizlik

Avrupa kupaları mücadelesi veren Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor’la berabere kaldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Rize'de sessizlik

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Çaykur Rizespor, 24. haftada Konyaspor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İki ekip de bulduğu fırsatları harcayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. 4. sırayı hedefleyen Çaykur Rizespor, bu beraberlikle 36 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve düşme hattından uzaklaşamayan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

AGRESİF OLMALIYDIK

Rize teknik direktörü İlhan Palut, "Daha agresif olmalıydık. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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