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Konyaspor evinde Buksa’ya yakalandı

Düşme hattındaki Konyaspor, N’Zonzi’yle öne geçtiği maçta Antalyaspor’un Polonyalı yıldızı Buksa’yı durduramadı ve 2 puan kaybetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Konyaspor evinde Buksa’ya yakalandı

Süper Lig'de düşme hattındaki Konyaspor, Avrupa'yı hedefleyen Antalyaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar 43'te golü buldu. Guilherme'nin kornerinde N'Zonzi ağları havalandırdı ve devre skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarıda beraberlik için bastıran Akrepler, 69'da Polonyalı golcüsü Buksa'yla eşitliği sağladı. Yıldız santrfor, Erdoğan'ın ortasında kafayla ağları sarstı ve maç 1-1 sona erdi. Konya ekibinin 3 puan hasreti 4 maça çıkarken, 4 maçtır yenilmeyen Antalya, son 4 maçta 3. beraberliğini aldı.

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Konya'yla ilk maçına çıkan teknik direktör Ömerovic, "Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Oyun daha iyiye gidiyor" dedi. Sergen Yalçın ise 1 puandan memnun olduğunu söyledi.

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