Haberler Süper Lig Şota Arveladze: Ayakta ve maçın içinde kaldık

Şota Arveladze: Ayakta ve maçın içinde kaldık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, her alanda zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şota Arveladze: Ayakta ve maçın içinde kaldık

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin her anlamda zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Arveladze, "Zor maçtı, her alanda zordu. Başakşehir, analizini yaptığım kadar kaliteli bir takımdır. İsimler olsun, hoca olsun, oynadığı futbol olsun. Ayakta ve maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık. Bunun üstüne gitmek doğru olur. Karakter göstermek lazım. İyi oynayanlar, çok iyi oynayanlar var. Geride biraz zorlanıyoruz, sakatlar ve cezalılar var. Futbolcuları puan için tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
Buruk, Kazımcan ile Halil'i o transfer için gözden çıkardı!
F.Bahçe'ye Sambacı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Metin Öztürk: Icardi'nin oynama ihtimali...
"Kazandığımız 3 puan çok değerli"
SON DAKİKA emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ayakta ve maçın içinde kaldık" "Ayakta ve maçın içinde kaldık" 19:10
"Canımızı acıtan bir beraberlik aldık" "Canımızı acıtan bir beraberlik aldık" 19:08
Galatasaray kafilesi Trabzon'da! Galatasaray kafilesi Trabzon'da! 19:07
Pendikspor - Beşiktaş | CANLI Pendikspor - Beşiktaş | CANLI 18:52
A. Demirspor - Ankaragücü | CANLI A. Demirspor - Ankaragücü | CANLI 18:37
Fernando Santos: Maça iyi hazırlandık Fernando Santos: Maça iyi hazırlandık 18:30
Daha Eski
Bolu evinde Bandırma'yı devirdi! Bolu evinde Bandırma'yı devirdi! 18:16
Arsenal evinde farklı kazandı Arsenal evinde farklı kazandı 18:16
F.Bahçe Samsunspor maçına hazır! F.Bahçe Samsunspor maçına hazır! 18:13
Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! 18:02
Karagümrük ile Başakşehir puanları paylaştı! Karagümrük ile Başakşehir puanları paylaştı! 17:58
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:28