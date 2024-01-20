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Hikmet Karaman: Çok daha farklı bir Adana Demirspor ortaya çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, beraberliğin normal bir skor olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 22:01
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Hikmet Karaman: Çok daha farklı bir Adana Demirspor ortaya çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonraki ilk maçta 3 puan almak istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Takımda atılmış 20 gole direkt katkı yapmış oyuncu grubunun olmadığın ifade eden Karaman, şunları dile getirdi:

"Oyuncu değişiminde zaman zaman bazı pozisyonlarda zorluklar yaşadık. O pozisyondaki oyuncularımızın yerlerini doldurduğumuz zaman, takım geliştiğinde çok daha farklı bir Adana Demirspor ortaya çıkacak. Bu bir gerçek. İkinci durum pas. Çok kolay topları kaybettik. Bunu da geliştirmemiz lazım. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Bunun için de antrenman yapmak gerekiyor. Dolayısıyla oyuna genel baktığımda belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz. Beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz. "

Karaman, transfer konusundaki soruya mutlaka transfer yapılacağını belirtti.

Karaman, "Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı bir tablo da görebilirdik. En azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadele gösterdiler. Ama oyun olarak asla yeterli değil." dedi.

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