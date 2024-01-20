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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı CANLI | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:12
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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı CANLI | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor.

Ankaragücü ise deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.

Adana Demirspor - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A. DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ 11'LERİ

Adana Demirspor: Shahrudin, Dorukhan, Semih, Cisse, Abdurrahim, Michut, Gravillon, Akintola, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba.

MKE Ankaragücü 11'i: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Renaldo Cephas, Bajic.

ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ankaragücü maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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