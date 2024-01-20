Adana Demirspor - Ankaragücü maçı CANLI | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor.
Ankaragücü ise deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.
Adana Demirspor - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
A. DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ 11'LERİ
Adana Demirspor: Shahrudin, Dorukhan, Semih, Cisse, Abdurrahim, Michut, Gravillon, Akintola, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba.
MKE Ankaragücü 11'i: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Renaldo Cephas, Bajic.
ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Ankaragücü maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.