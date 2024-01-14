Haberler Süper Lig Şehir'i Deniz uçurdu

Şehir'i Deniz uçurdu

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir'e şu sıralar yan bakılmıyor... İstanbul temsilcisi, Fatih Terim Stadı'nda Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. 2. dakikada Volkan Babacan'ın büyük hatasında Cordova topu ağlara yolladı: 0-1. 35'te Deniz'in mükemmel frikiğinde top filelerle buluştu: 1-1. 45+1'de Deniz bu defa asist yaptı. Harika kornerini Piatek kafayla ağlara yolladı: 2-1. 58'de Başakşehir Figueiredo'nun dönerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 61'de Richard'ın golü skoru belirledi: 3-2.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Şehir'i Deniz uçurdu
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir'e şu sıralar yan bakılmıyor... İstanbul temsilcisi, Fatih Terim Stadı'nda Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. 2. dakikada Volkan Babacan'ın büyük hatasında Cordova topu ağlara yolladı: 0-1. 35'te Deniz'in mükemmel frikiğinde top filelerle buluştu: 1-1. 45+1'de Deniz bu defa asist yaptı. Harika kornerini Piatek kafayla ağlara yolladı: 2-1. 58'de Başakşehir Figueiredo'nun dönerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 61'de Richard'ın golü skoru belirledi: 3-2.
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